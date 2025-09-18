0
НОВОСТИ

Китай будет защищать результаты Второй мировой и международный порядок — глава МО

11:00 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов твердо защищать результаты победы во Второй мировой войне и международный порядок, созданный по ее итогам. Об этом заявил министр оборон КНР Дун Цзюнь.

«Мы будем решительно отстаивать достижения Второй мировой войны и послевоенный порядок, твердо защищать права и интересы своей страны, нести общую ответственность за сохранение мира во всем мире», — сказал он, выступая на церемонии открытия официальной части 12-го Сяншаньского международного форума по безопасности, который проходит в Пекине.

