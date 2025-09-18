Ввод нежилых помещений в России увеличился на 17% — Хуснуллин
13:20 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ввод нежилых помещений в России увеличился на 17% за восемь месяцев 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе симпозиума «Будущее строительной отрасли».
«Несмотря на сложную ситуацию с финансированием, денежно-кредитной политикой, по итогам 8 месяцев нежилья введено на 17% больше по сравнению с прошлым годом», — сказал он на пленарной сессии «Технологическое лидерство в строительной отрасли».
