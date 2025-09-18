Списание 50 млрд рублей долгов регионов ожидается до конца года — замглавы Минфина
13:32 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 165 млрд рублей долгов уже списано регионам в рамках реализации поручения президента, до конца года ожидается списание еще около 50 млрд рублей. Об этом заявил замглавы Минфина России Павел Кадочников во время Московского финансового форума.
«У нас 165 миллиардов (рублей — прим. ТАСС) уже списано. Мы до конца года ожидаем списания еще примерно 50 миллиардов», — сообщил Кадочников.
НОВОСТИ
- 13:25 18.09.2025
- Москвичи за лето передали в «Домики добра» свыше 16 000 подарков
- 13:20 18.09.2025
- Ввод нежилых помещений в России увеличился на 17% — Хуснуллин
- 13:10 18.09.2025
- Козак подал в отставку по собственному желанию — Песков
- 13:00 18.09.2025
- Зеленский пытается втянуть НАТО в войну с РФ — экс-премьер Польши Миллер
- 12:32 18.09.2025
- Минфин закладывает в бюджет РФ снижение зависимости от нефти и газа — Силуанов
- 12:20 18.09.2025
- На нацпроекты до 2030 года направят около 40 трлн рублей — Мишустин
- 12:05 18.09.2025
- Путин внес кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора РФ — Клишас
- 12:00 18.09.2025
- Европа расширяет официальные контакты с талибами — FT
- 11:32 18.09.2025
- Россия остается лидером в Европе по размеру экономики — Мишустин
- 11:20 18.09.2025
- В ЕС растет недовольство главой евродипломатии Каллас — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать