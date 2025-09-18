Списание 50 млрд рублей долгов регионов ожидается до конца года — замглавы Минфина

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 165 млрд рублей долгов уже списано регионам в рамках реализации поручения президента, до конца года ожидается списание еще около 50 млрд рублей. Об этом заявил замглавы Минфина России Павел Кадочников во время Московского финансового форума.

