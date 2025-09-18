0
Списание 50 млрд рублей долгов регионов ожидается до конца года — замглавы Минфина

13:32 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 165 млрд рублей долгов уже списано регионам в рамках реализации поручения президента, до конца года ожидается списание еще около 50 млрд рублей. Об этом заявил замглавы Минфина России Павел Кадочников во время Московского финансового форума.

«У нас 165 миллиардов (рублей — прим. ТАСС) уже списано. Мы до конца года ожидаем списания еще примерно 50 миллиардов», — сообщил Кадочников.

