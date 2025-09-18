Британцы могут применить «мягкую силу» против Трампа, чтобы он изменил подход к Украине - CNN

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Великобритании Карл III и премьер-министр страны Кир Стармер попробуют использовать так называемую британскую мягкую силу, чтобы повлиять на президента США Дональда Трампа с тем, чтобы он изменил подход к конфликту на Украине. Такое мнение высказал американский телеканал CNN.

Телеканал считает, что с «помощью помпезности и пышности», которой обставлен визит президента США в Великобританию, британцы попробуют убедить Трампа «усилить давление на президента России Владимира Путина», чего от американского лидера ждут в Европе.

На данный момент, продолжает телеканал, тема Украины прозвучала лишь вскользь, да и то во время тоста короля Карла III, а Трамп ее вообще публично не касался. CNN считает, что та самая британская «мягкая сила» может быть максимально использована премьер-министром Стармером, когда он будет принимать Трампа в своей загородной резиденции Чекерс в четверг. Пока же, напоминает телеканал, все попытки Стармера убедить Трампа занять в отношении Москвы более жесткую позицию не имели успеха.