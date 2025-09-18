0
0
117
НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 395 военнослужащих

14:32 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 395 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 205 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 230, «Южная» — до 195, «Центр» — более 435, на направлении «Восток» — до 280 и «Днепр» — до 50 военнослужащих соответственно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 18.09.2025
В Кремле приступили к подготовке прямой линии с президентом — Песков
0
42
14:12 18.09.2025
Бюджет должен противостоять «наездам» на Россию — Силуанов
0
147
14:00 18.09.2025
Британцы могут применить «мягкую силу» против Трампа, чтобы он изменил подход к Украине - CNN
0
170
13:32 18.09.2025
Списание 50 млрд рублей долгов регионов ожидается до конца года — замглавы Минфина
0
200
13:25 18.09.2025
Москвичи за лето передали в «Домики добра» свыше 16 000 подарков
0
196
13:20 18.09.2025
Ввод нежилых помещений в России увеличился на 17% — Хуснуллин
0
205
13:10 18.09.2025
Козак подал в отставку по собственному желанию — Песков
0
224
13:00 18.09.2025
Зеленский пытается втянуть НАТО в войну с РФ — экс-премьер Польши Миллер
0
251
12:32 18.09.2025
Минфин закладывает в бюджет РФ снижение зависимости от нефти и газа — Силуанов
0
256
12:20 18.09.2025
На нацпроекты до 2030 года направят около 40 трлн рублей — Мишустин
0
260

Возврат к списку