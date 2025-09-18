Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 395 военнослужащих

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 395 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 205 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 230, «Южная» — до 195, «Центр» — более 435, на направлении «Восток» — до 280 и «Днепр» — до 50 военнослужащих соответственно.