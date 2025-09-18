В Кремле приступили к подготовке прямой линии с президентом — Песков
15:00 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль начал подготовку к ежегодной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
«Что касается прямой линии — в этом году она будет также уже традиционно совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией президента», — сказал представитель Кремля.
