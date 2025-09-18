0
0
99
НОВОСТИ

Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших солдат ВСУ

16:00 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вернула тела 24 погибших военнослужащих ВС РФ, Киев получил 1 000 тел украинских военных. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Очередной обмен телами — 1 000 на 24. Сегодня мы отдали очередную 1 000 украинских трупов. Нам вернули 24 погибших героя», — написал он в телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 18.09.2025
Путин рассказал, кто будет следующей «сменой» в руководстве России
0
57
16:12 18.09.2025
Эстония ввела полный запрет на покупку российского газа с 2026 года — министр
0
102
15:50 18.09.2025
8 из 10 звонков по вопросам просроченной задолженности в Сбере совершает робот-оператор
0
147
15:32 18.09.2025
В Британии задержали трех человек по подозрению в работе на спецслужбы РФ
0
175
15:12 18.09.2025
Израиль до конца года первым в мире примет на вооружение лазерную систему ПВО
0
272
15:00 18.09.2025
В Кремле приступили к подготовке прямой линии с президентом — Песков
0
211
14:32 18.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 395 военнослужащих
0
238
14:12 18.09.2025
Бюджет должен противостоять «наездам» на Россию — Силуанов
0
254
14:00 18.09.2025
Британцы могут применить «мягкую силу» против Трампа, чтобы он изменил подход к Украине - CNN
0
292
13:32 18.09.2025
Списание 50 млрд рублей долгов регионов ожидается до конца года — замглавы Минфина
0
288

Возврат к списку