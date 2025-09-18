Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших солдат ВСУ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вернула тела 24 погибших военнослужащих ВС РФ, Киев получил 1 000 тел украинских военных. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Очередной обмен телами — 1 000 на 24. Сегодня мы отдали очередную 1 000 украинских трупов. Нам вернули 24 погибших героя», — написал он в телеграм-канале.