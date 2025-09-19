Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских БПЛА над Крымом
09:00 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Крыма за ночь, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — сообщили в военном ведомстве.
