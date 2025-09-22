ВС РФ поразили склады ВСУ, предприятие авиапрома и пункты дислокации в 147 районах — МО РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов, предприятию авиационной промышленности Украины и пунктам дислокации ВСУ в 147 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, центру подготовки иностранных наемников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147-ми районах», — говорится в сообщении военного ведомства.