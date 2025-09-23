Как столичные НКО и неравнодушные москвичи поддерживают бойцов СВО
12:39 23.09.2025
Москвичи и столичные некоммерческие организации (НКО) продолжают активно помогать участникам СВО, жителям новых и приграничных регионов, заявила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. По ее словам, «такая помощь всегда идет от чистого сердца, а это самый большой вклад в общее дело».
Например, весной 2022 года в Зеленограде создали инициативную группу, которая зарегистрировала автономную некоммерческую организацию «Центр помощи нуждающимся «ЛетитеБабочки». Сейчас она объединяет три волонтерские группы: «Zелмаскировка», «Маскировка. Поддержим наших. Зеленоград» и «Свеча армейская. ZOV». Их участники на волонтерских началах плетут на специальном оборудовании камуфляжные сети и маскхалаты, шьют антидроновые одеяла и нарукавные повязки, а также изготавливают окопные свечи и сухой душ.
Москвичи могут поддержать участников и ветеранов боевых действий, а также жителей новых и приграничных регионов с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. В сентябре 2024 года там была создана появилась специальная категория «Участникам боевых действий». Сейчас в ней есть два фонда – «Память поколений» и «Народный фронт. Всё для победы!». В течение года москвичи перевели им более 21,4 млн рублей.
