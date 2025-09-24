0
0
149
НОВОСТИ

Бойцы РФ продвинулись и закрепились на северо-западе Купянска, сообщил Марочко

09:20 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские бойцы продвинулись и закрепились на новых позициях на северо-западе Купянска Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе тяжелых боев наши войска продвинулись на северо-западе Купянска и закрепились на новых позициях», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 24.09.2025
ВСУ направили заградотряды под Купянск — силовики
0
10
10:20 24.09.2025
Поток обращений в приемную Путина сократился после запрета анонимных жалоб
0
59
10:05 24.09.2025
Проект бюджета на ближайшие три года предусматривает повышение НДС
0
89
10:00 24.09.2025
Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет — СМИ
0
111
09:48 24.09.2025
Владелец торгового центра на «Семеновской» помогает бойцам СВО и ветеранам
0
118
09:32 24.09.2025
Новосибирский зоопарк возобновил работу после пожара
0
135
09:05 24.09.2025
Фицо призвал мировые державы установить новый миропорядок
0
223
09:00 24.09.2025
За ночь сбиты 70 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем
0
200
22:45 23.09.2025
Токаев: Мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета
0
697
21:45 23.09.2025
Фон дер Ляйен думает, что Европа откажется от российских энергоносителей к 2027-м году
0
593

Возврат к списку