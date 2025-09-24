Бойцы РФ продвинулись и закрепились на северо-западе Купянска, сообщил Марочко
09:20 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские бойцы продвинулись и закрепились на новых позициях на северо-западе Купянска Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе тяжелых боев наши войска продвинулись на северо-западе Купянска и закрепились на новых позициях», — сказал он.
