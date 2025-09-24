Путин назначил Гуцана генпрокурором РФ
12:05 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана генеральным прокурором РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.
НОВОСТИ
- 12:00 24.09.2025
- Песков отверг утверждение Трампа, что Россия — «бумажный тигр»
- 11:32 24.09.2025
- КНР защитит свои интересы вопреки усилиям США помешать импорту нефти из РФ — МИД
- 11:20 24.09.2025
- Проект бюджета предусматривает рост дотаций регионам — Минфин РФ
- 11:05 24.09.2025
- Россия пришла на помощь ЦАР в трудный момент — президент ЦАР
- 11:00 24.09.2025
- Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ
- 11:00 24.09.2025
- «Стена дронов» в Европе может быть готова «примерно через год» — ЕК
- 10:32 24.09.2025
- ВСУ направили заградотряды под Купянск — силовики
- 10:20 24.09.2025
- Поток обращений в приемную Путина сократился после запрета анонимных жалоб
- 10:05 24.09.2025
- Проект бюджета на ближайшие три года предусматривает повышение НДС
- 10:00 24.09.2025
- Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать