Путин назначил Гуцана генпрокурором РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана генеральным прокурором РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.