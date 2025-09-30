Пентагон планирует реформы для ускорения процедур продажи оружия за пределы США

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное министерство США в скором времени запустит крупные реформы, которые будут направлены на оптимизацию американских военных закупок и сокращение сроков поставок американского оружия за рубеж. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США.

«Военный министр [Пит] Хегсет вскоре объявит о крупных реформах для оптимизации военных закупок и ускорения военных продаж за рубеж. Есть много стран, которые хотят купить наше оборудование, и в большом числе случаев это (производство и поставка оружия — прим. ТАСС) занимает слишком много времени», — сказал американский лидер на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано Хегсетом. Это мероприятие состоялось на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).