Пентагон планирует реформы для ускорения процедур продажи оружия за пределы США
18:30 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военное министерство США в скором времени запустит крупные реформы, которые будут направлены на оптимизацию американских военных закупок и сокращение сроков поставок американского оружия за рубеж. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США.
«Военный министр [Пит] Хегсет вскоре объявит о крупных реформах для оптимизации военных закупок и ускорения военных продаж за рубеж. Есть много стран, которые хотят купить наше оборудование, и в большом числе случаев это (производство и поставка оружия — прим. ТАСС) занимает слишком много времени», — сказал американский лидер на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано Хегсетом. Это мероприятие состоялось на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).
НОВОСТИ
- 19:15 30.09.2025
- Блок «Победа» объявил парламентские выборы в Молдавии нелегитимными
- 19:12 30.09.2025
- При невыясненных пока обстоятельствах погиб посол ЮАР во Франции
- 18:15 30.09.2025
- Матвиенко считает, что нужно вернуть в систему образования учебно-производственные комбинаты
- 17:40 30.09.2025
- Трамп утверждает, что перебросил к берегам РФ подводные лодки «из предосторожности»
- 17:12 30.09.2025
- РФ благодарна Индии за участие в учениях, от которого пытался отговорить Запад — СБ
- 17:00 30.09.2025
- Умер экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич
- 16:32 30.09.2025
- Катар получил заверения Трампа, что Нетаньяху принял план США по Газе — МИД
- 16:12 30.09.2025
- Льготная ипотека, поддерживая стройку, носит социальный и экономический характер — Путин
- 16:00 30.09.2025
- Донбасс и Новороссия полностью интегрировались в РФ — Хуснуллин
- 15:51 30.09.2025
- Ученые изучат ценные виды рыб Таймыра
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать