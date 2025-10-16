Перестрелки на улицах Брюсселя происходят каждые четыре дня — Politico

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция зафиксировала 57 перестрелок в Брюсселе за первые семь месяцев этого года, то есть они происходят в среднем каждые четыре дня, что является беспрецедентным всплеском уличной преступности для этого города. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

Газета отмечает, что большой резонанс здесь произвел инцидент со стрельбой в бизнес-квартале North Light, произошедший 11 октября. Отстреливавшийся от полиции преступник «повредил пулей фасад здания Европейского агентства по образованию и культуре». То есть перестрелка произошла прямо перед зданием, где работают несколько сотен европейских чиновников, которые в Брюсселе считаются наиболее привилегированным классом служащих.

Полиция поспешила успокоить евроинституты, направив им официальное письмо, с которым ознакомилось Politico. В письме отмечается, что «инцидент закончился быстро, без непосредственной угрозы зданию и персоналу». Там также говорится, что пуля «не проникла сквозь стекло фасада, поэтому не было никакой опасности ни для кого из находившихся в здании европейских чиновников». Издание не уточняет, был ли задержан стрелявший.

Бизнес-квартал North Light, где размещены штаб-квартиры части не помещающихся в Евроквартале Брюсселя агентств Евросоюза, примыкает с запада к Северному вокзалу — одной из самых криминогенных зон Брюсселя.

Всплеск уличного насилия, связанного с трафиком оружия и наркотиков и войнами между десятками различных городских банд, привел к тому, что городские и федеральные власти с середины лета активно обсуждают вопрос о введении в городе военных патрулей. Эта дискуссия пока не привела к результатам. В числе проблемных вопросов — с каким вооружением должны патрулировать столицу бельгийские военные и как будут сформулированы правила открытия огня.