Перестрелки на улицах Брюсселя происходят каждые четыре дня — Politico
17:00 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция зафиксировала 57 перестрелок в Брюсселе за первые семь месяцев этого года, то есть они происходят в среднем каждые четыре дня, что является беспрецедентным всплеском уличной преступности для этого города. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.
Газета отмечает, что большой резонанс здесь произвел инцидент со стрельбой в бизнес-квартале North Light, произошедший 11 октября. Отстреливавшийся от полиции преступник «повредил пулей фасад здания Европейского агентства по образованию и культуре». То есть перестрелка произошла прямо перед зданием, где работают несколько сотен европейских чиновников, которые в Брюсселе считаются наиболее привилегированным классом служащих.
Полиция поспешила успокоить евроинституты, направив им официальное письмо, с которым ознакомилось Politico. В письме отмечается, что «инцидент закончился быстро, без непосредственной угрозы зданию и персоналу». Там также говорится, что пуля «не проникла сквозь стекло фасада, поэтому не было никакой опасности ни для кого из находившихся в здании европейских чиновников». Издание не уточняет, был ли задержан стрелявший.
Бизнес-квартал North Light, где размещены штаб-квартиры части не помещающихся в Евроквартале Брюсселя агентств Евросоюза, примыкает с запада к Северному вокзалу — одной из самых криминогенных зон Брюсселя.
Всплеск уличного насилия, связанного с трафиком оружия и наркотиков и войнами между десятками различных городских банд, привел к тому, что городские и федеральные власти с середины лета активно обсуждают вопрос о введении в городе военных патрулей. Эта дискуссия пока не привела к результатам. В числе проблемных вопросов — с каким вооружением должны патрулировать столицу бельгийские военные и как будут сформулированы правила открытия огня.
НОВОСТИ
- 17:40 16.10.2025
- Хуситы сообщили о гибели начальника Генштаба сформированных повстанцами вооруженных сил
- 17:32 16.10.2025
- Юбилейный маршрут для автотуристов "Роснефть" проложила по Кавказским Минеральным Водам
- 17:12 16.10.2025
- CAS впервые признал дискриминационными санкции в отношении россиян
- 16:32 16.10.2025
- ЕС в январе — августе на 8% увеличил закупки российского трубопроводного газа и СПГ
- 16:12 16.10.2025
- Инструкторы из ВСУ начали тайное обучение польских военных перехвату дронов — СМИ
- 16:00 16.10.2025
- РФ сохраняет позиции в нефтепроизводстве, хотя конкуренция нечестная — Путин
- 15:32 16.10.2025
- Лукашенко пригрозил карать «жесточайшим образом» за невыполнение показателей в экономике
- 15:12 16.10.2025
- Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках — Песков
- 15:00 16.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 670 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 14:32 16.10.2025
- ХАМАС силой восстанавливает контроль над Газой, бросая вызов мирному плану Трампа — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать