ЕС в январе — августе на 8% увеличил закупки российского трубопроводного газа и СПГ
16:32 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз (ЕС) в январе — августе закупил российский трубопроводный газ на 4,1 млрд евро, а сжиженный природный газ (СПГ) — на 5,7 млрд евро, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС. Суммарные закупки ЕС российского газа в январе — августе выросли на 8% — до 9,75 млрд евро.
Страны ЕС в августе заплатили за СПГ из России 494 млн евро — минимум с августа 2024 года. Главными импортерами стали Франция (251 млн евро), Бельгия (139 млн евро) и Испания (67 млн евро). ЕС в августе также импортировал российский трубопроводный газ на 465 млн евро.
Суммарно Евросоюз в январе — августе приобрел у России газа на около 9,75 млрд евро, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
НОВОСТИ
- 17:40 16.10.2025
- Хуситы сообщили о гибели начальника Генштаба сформированных повстанцами вооруженных сил
- 17:32 16.10.2025
- Юбилейный маршрут для автотуристов "Роснефть" проложила по Кавказским Минеральным Водам
- 17:12 16.10.2025
- CAS впервые признал дискриминационными санкции в отношении россиян
- 17:00 16.10.2025
- Перестрелки на улицах Брюсселя происходят каждые четыре дня — Politico
- 16:12 16.10.2025
- Инструкторы из ВСУ начали тайное обучение польских военных перехвату дронов — СМИ
- 16:00 16.10.2025
- РФ сохраняет позиции в нефтепроизводстве, хотя конкуренция нечестная — Путин
- 15:32 16.10.2025
- Лукашенко пригрозил карать «жесточайшим образом» за невыполнение показателей в экономике
- 15:12 16.10.2025
- Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках — Песков
- 15:00 16.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 670 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 14:32 16.10.2025
- ХАМАС силой восстанавливает контроль над Газой, бросая вызов мирному плану Трампа — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать