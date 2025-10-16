0
ЕС в январе — августе на 8% увеличил закупки российского трубопроводного газа и СПГ

16:32 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) в январе — августе закупил российский трубопроводный газ на 4,1 млрд евро, а сжиженный природный газ (СПГ) — на 5,7 млрд евро, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС. Суммарные закупки ЕС российского газа в январе — августе выросли на 8% — до 9,75 млрд евро.

Страны ЕС в августе заплатили за СПГ из России 494 млн евро — минимум с августа 2024 года. Главными импортерами стали Франция (251 млн евро), Бельгия (139 млн евро) и Испания (67 млн евро). ЕС в августе также импортировал российский трубопроводный газ на 465 млн евро.

Суммарно Евросоюз в январе — августе приобрел у России газа на около 9,75 млрд евро, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

