Президент США заявил по итогам телефонного разговора с президентом РФ, что "удалось достичь огромного прогресса"

20:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп назвал очень продуктивным разговор с российским лидером Владимиром Путиным, выразив уверенность в том, что по его итогам удалось достичь огромного прогресса.

«Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он был очень продуктивным», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. «Я уверен, что во время сегодняшнего телефонного разговора удалось достичь огромного прогресса», — подчеркнул он.