Совфед денонсировал соглашение между РФ и США об утилизации плутония
13:05 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации на пленарном заседании денонсировал межправительственное соглашение с США об утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей.
Соглашение было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011 году. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.
Помимо соглашения, денонсируются все сопутствующие протоколы. Речь идет о документах, которые регулируют вопросы финансирования и гражданской ответственности за ущерб, а также фиксируют договоренности об утилизации попадающего под действие соглашения плутония путем облучения в ядерных реакторах.
