Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $66 за баррель
16:12 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $66 за баррель впервые с 9 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 12:56 мск, цена Brent росла на 5,45% — до $66 за баррель.
К 13:17 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $66,03 (+5,5%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре рос на 5,76%, до $61,87 за баррель.
НОВОСТИ
- 16:32 23.10.2025
- Проблема НАТО в том, что они никогда не воевали против боеспособных армий — Алаудинов
- 16:00 23.10.2025
- Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке
- 15:32 23.10.2025
- Страны компенсируют низкую рождаемость хаотичной миграцией, это не выбор РФ — Путин
- 15:12 23.10.2025
- ФАТХ требует от ХАМАС признать ООП единственным представителем палестинского народа
- 15:00 23.10.2025
- ЕС внес в санкционный список генерала КНДР за участие освобождении Курской области
- 14:32 23.10.2025
- Музаев призвал абитуриентов-гуманитариев 2027 г. готовиться к ЕГЭ по истории
- 14:12 23.10.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 293 беспилотника самолетного типа ВСУ
- 14:00 23.10.2025
- Евросоюз запретил экспортировать в РФ пластиковые игрушки с моторчиками
- 13:32 23.10.2025
- Украина пытается перебросить в РФ через Белоруссию диверсионные группы — КГБ
- 13:20 23.10.2025
- Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в ЕГЭ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать