Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $66 за баррель

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $66 за баррель впервые с 9 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 12:56 мск, цена Brent росла на 5,45% — до $66 за баррель.

К 13:17 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $66,03 (+5,5%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре рос на 5,76%, до $61,87 за баррель.