За ночь над регионами РФ сбиты 111 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 111 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 БПЛА — над территорией Ростовской области, 25 БПЛА — над территорией Брянской области, 11 БПЛА — над территорией Калужской области, 10 БПЛА — над территорией Новгородской области, по 7 БПЛА — над территориями Белгородской области и Республики Крым, 5 БПЛА — над территорией Тульской области, 4 БПЛА — над территорией Краснодарского края, по 2 БПЛА — над территориями Волгоградской и Орловской областей и по 1 БПЛА — над территориями Липецкой, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря», — сказали в военном ведомстве.