За ночь над регионами РФ сбиты 111 украинских БПЛА

09:00 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 111 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 БПЛА — над территорией Ростовской области, 25 БПЛА — над территорией Брянской области, 11 БПЛА — над территорией Калужской области, 10 БПЛА — над территорией Новгородской области, по 7 БПЛА — над территориями Белгородской области и Республики Крым, 5 БПЛА — над территорией Тульской области, 4 БПЛА — над территорией Краснодарского края, по 2 БПЛА — над территориями Волгоградской и Орловской областей и по 1 БПЛА — над территориями Липецкой, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря», — сказали в военном ведомстве.

09:32 24.10.2025
Япония настроена на мирный договор с РФ, несмотря на сложные отношения — премьер
09:20 24.10.2025
США вскоре перейдут к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке — Трамп
09:05 24.10.2025
Шойгу выступил за создание в РФ суверенной отрасли по освоению редкоземельных металлов
22:44 23.10.2025
В бюджете Минобороны Великобритании образовалась «дыра» в 2,66 млрд долл - The Daily Telegraph
22:15 23.10.2025
Изъятие российских активов, блокированных в ее юрисдикции, Бельгия не поддержала - Reuters
22:00 23.10.2025
Встреча между двумя лидерами Росси и США не снята целиком с повестки дня – Белый дом
21:30 23.10.2025
В Белом доме назвали дату личной встречи президента США и председателя КНР
21:08 23.10.2025
В Югре при поддержке «Роснефти» открылся новый образовательный комплекс
19:30 23.10.2025
Саммит Россия-США и место его проведения в Будапеште - это предложение США - Путин
19:10 23.10.2025
Путин: Если [дальнобойным] оружием будут наноситься удары по РФ, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим
