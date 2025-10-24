США вскоре перейдут к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке — Трамп

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы вскоре могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке.

«Земля будет следующей. Мы, возможно, пойдем в Сенат, в Конгресс и расскажем им об этом, но я не могу себе представить, что у них будут какие-то проблемы с этим», — сказал он журналистам в Белом доме.

«А что касается перевозимых наземными путями наркотиков, то [для организованной преступности] это гораздо опаснее. Это будет намного опаснее. Вы скоро это увидите», — добавил Трамп.