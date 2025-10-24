Трамп отказался от самых жестких санкций против РФ, выбрав «средний» вариант — WSJ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не стал вводить самые жесткие санкции против России, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее данным, Трампу было предложено три варианта санкционных мер против РФ. Жесткие рестрикции были направлены на промышленность и высшее руководство страны. Средний вариант был направлен против энергетической отрасли, третий включал только легкие ограничительные меры.

По словам неназванного чиновника, госсекретарь США Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет присутствовали при принятии решения и поддержали выбор хозяина Белого дома.

В среду Министерство финансов США включило «Роснефть» и «Лукойл», а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.