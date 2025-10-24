Грузия увеличила импорт свинины из РФ в 13 раз за три квартала

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия импортировала из России с января по сентябрь более 3 тыс. тонн свинины, что в 13,2 раза превосходит аналогичные данные прошлого года и является рекордным показателем. Это следует из данных Национальной службы статистики Грузии, которые проанализировал ТАСС.

Согласно данным ведомства, Грузия за девять месяцев поставила из России 3 062,9 тонны свежей, охлажденной и замороженной свинины на $8,9 млн. В прошлом году аналогичный показатель составлял 232,5 тонны на $427,2 тыс. В предыдущие годы импорт российской свинины достигал лишь нескольких десятков тонн в год. Существенный рост поставок этого товара из России начался в IV квартале прошлого года, когда было куплено более 1,9 тыс. тонн на $4,9 млн.

Всего Грузия в текущем году импортировала 17,4 тыс. тонн свинины на $47,5 млн. Россия занимает второе место среди стран — поставщиков этого продукта для Грузии. На первом месте — Бразилия, из которой было импортировано за девять месяцев 12,5 тыс. тонн на $34,7 млн. Также Грузия покупала свинину у Казахстана, Парагвая, Германии, Украины, Канады и других стран.

Что касается импорта живых свиней, то в текущем году Россия стала единственной страной-импортером для Грузии, поставив 15,3 тонны на $28,6 млн. Это на 29,6% меньше аналогичного показателя прошлого года.