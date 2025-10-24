0
0
82
НОВОСТИ

«Роснефть» представила ульяновским автомобилистам туристические маршруты по региону

13:45 24.10.2025

рн.jpg
Фото пресс-службы «Роснефти»
В преддверии Дня автомобилиста «Роснефть» провела на своей автозаправочной станции в Ульяновске акцию «Время путешествовать». Водителям были представлены разработанные нефтяной компанией автомобильные маршруты по Ульяновской области.

Ранее «Роснефть» и Агентство по туризму Ульяновской области разработали четыре туристических автомаршрута: «Берег историй», «Горы и степи», «Долина Волжского моря» и «Живописный край». Они позволяют познакомиться с достопримечательностями, традициями и культурным наследием региона.

Маршруты включают в себя Волгу, геопарк «Ундория», национальный парк «Сенгилеевские горы», Никольскую гору, музей Василия Зуева, одного из виднейших художников ювелирной фирмы Фаберже, а также малую родину живописца Аркадия Пластова.

Маршруты доступны на информационно-сервисной платформе «Роснефти» – «Горизонты России». Все маршруты пролегают через АЗС «Роснефть», где туристы могут заправить автомобиль, отдохнуть и вкусно перекусить.

В рамках акции «Время путешествовать» посетители АЗС ознакомились с идеями для поездок по знаковым точкам. Для участников акции были организованы тематическая викторина и розыгрыш памятных призов.

Развитие автотуризма является одним из приоритетов национального проекта «Туризм и гостеприимство». «Роснефть» активно поддерживает инициативы в этой сфере, в том числе через повышение уровня придорожного сервиса и клиентских услуг. Совместно с региональными властями компания разработала уже 50 автомобильных маршрутов по различным регионам России.

