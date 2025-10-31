Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских БПЛА над регионами России
09:00 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 30 октября до 08:00 мск 31 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 — над территорией Курской области, 21 — над территорией Воронежской области, 14 — над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Брянской области, девять — над территорией Орловской области, девять — над территорией Тамбовской области, девять — над территорией Тульской области, шесть — над территорией Липецкой области, шесть — над территорией Ярославской области, пять — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Волгоградской области, три — над территорией Калужской области, два — над территорией Рязанской области, один — над территорией Московского региона», — сообщили в военном ведомстве.
