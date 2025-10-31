0
0
22
НОВОСТИ

Минюст США подозревает Black Lives Matter в нецелевом расходовании пожертвований — AP

10:00 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении руководителей движения Black Lives Matter (BLM), которых подозревают в нецелевом использовании пожертвованных средств. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По его данным, за последние недели федеральные правоохранительные органы выдали ряд повесток и как минимум один ордер на обыск. Проверки затрагивают благотворительный фонд Black Lives Matter Global Network Foundation и еще несколько организаций, выступающих против расовой дискриминации. Согласно информации агентства, расследование было начато еще при бывшем американском лидере Джо Байдене и оказалось в центре внимания администрации президента Дональда Трампа.

Как отмечается, фонд Black Lives Matter Global Network Foundation собрал более $90 млн в виде пожертвований после того, как в 2020 году афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейского при задержании, что спровоцировало волну протестов по всей стране. Организацию нередко критиковали за недостаточную прозрачность при использовании полученных средств, отмечает Associated Press. Приведет ли расследование к выдвижению уголовных обвинений, пока непонятно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 31.10.2025
Хегсет предупредил министра обороны Китая о готовности США отстаивать свои интересы в регионе
0
36
09:40 31.10.2025
В Национальном центре «Россия» подвели итоги работы московских налоговиков за 9 месяцев
0
102
09:32 31.10.2025
Свыше 40 человек стали жертвами урагана «Мелисса» — WP
0
110
09:20 31.10.2025
Китай готов освободить от пошлин все товары из стран Африки — Си Цзиньпин
0
133
09:05 31.10.2025
Министры обороны РФ и Белоруссии обсудили в Казахстане военное сотрудничество
0
186
09:00 31.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских БПЛА над регионами России
0
171
22:15 30.10.2025
Иногда нужно испытывать ядерный арсенал, чтобы убедиться, что он работает как нужно - Вэнс
0
684
20:15 30.10.2025
В The Economist подсчитали, сколько денег нужно Украине на вооружения и армию в 2026-2029 гг
0
832
19:00 30.10.2025
Тысячи служащих Нацгвардии США пройдут подготовку по борьбе с гражданскими беспорядками - WP
0
742
17:40 30.10.2025
Суд в Мюнхене признал трех «русских немцев» виновными в шпионаже в пользу РФ — DPA
0
836

Возврат к списку