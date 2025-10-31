Минюст США подозревает Black Lives Matter в нецелевом расходовании пожертвований — AP
10:00 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство юстиции США проводит расследование в отношении руководителей движения Black Lives Matter (BLM), которых подозревают в нецелевом использовании пожертвованных средств. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.
По его данным, за последние недели федеральные правоохранительные органы выдали ряд повесток и как минимум один ордер на обыск. Проверки затрагивают благотворительный фонд Black Lives Matter Global Network Foundation и еще несколько организаций, выступающих против расовой дискриминации. Согласно информации агентства, расследование было начато еще при бывшем американском лидере Джо Байдене и оказалось в центре внимания администрации президента Дональда Трампа.
Как отмечается, фонд Black Lives Matter Global Network Foundation собрал более $90 млн в виде пожертвований после того, как в 2020 году афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейского при задержании, что спровоцировало волну протестов по всей стране. Организацию нередко критиковали за недостаточную прозрачность при использовании полученных средств, отмечает Associated Press. Приведет ли расследование к выдвижению уголовных обвинений, пока непонятно.
