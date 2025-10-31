В Национальном центре «Россия» подвели итоги работы московских налоговиков за 9 месяцев

09:40

На расширенном заседании коллегии управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Москве, в Национальном центре «Россия» подвели итоги работы управления за девять месяцев 2025 года. Об итогах за этот период и об основных задачах до конца 2025 года сообщила руководитель УФНС России по Москве Марина Третьякова. В работе коллегии участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, глава ФНС России Даниил Егоров, заместители руководителя и начальники отделов управления, начальники подведомственных налоговых инспекций столицы. По словам Марины Третьяковой, основной задачей налоговых органов остается стабильное обеспечение доходной части бюджетов всех уровней в соответствии с установленными параметрами развития экономики и повышение эффективности налогового администрирования.

По данным Третьяковой, за девять месяцев года объем доходов, администрируемых московским управлением в бюджетную систему РФ, составил 8,2 трлн руб., при этом темп роста составил почти 121%. В государственные внебюджетные фонды направлено 2,6 трлн руб. страховых взносов или 24,5% общероссийских поступлений с темпом роста 117%. В федеральный бюджет за девять месяцев 2025 года поступило 2,7 трлн руб. с ростом на 37%, в том числе поступления НДС выросли на 28% и составили 27% от общероссийских поступлений. В бюджет Москвы за девять месяцев 2025 года поступления увеличились на 10% – до 3,4 трлн руб.

Как отмечает ФНС, на фоне роста заработной платы темп поступлений НДФЛ в городской бюджет составил 112,6%. При этом положительная динамика поступлений обеспечена в том числе и результатами работы по легализации налоговой базы. За отчетный период число деклараций, добровольно представленных гражданами составило почти 960 тыс.

Сергей Собянин вручил награды города отличившимся сотрудникам управления ФНС России по Москве. Глава ФНС России Даниил Егоров накануне празднования 35-летия Налоговой службы поздравил московских коллег и обратился к молодым специалистам: «Вы пришли не просто на интересную работу. Интересность определяется сложностью и нетривиальностью задач, которые перед нами стоят, в том числе – обеспечение принципа справедливости налогообложения».