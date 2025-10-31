0
0
192
НОВОСТИ

Встречу Трампа и Путина отменили после послания Москвы с изложением жесткой позиции по Украине - FT

10:36 31.10.2025 Источник: Интерфакс

Вашингтон решил не проводить встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Будапеште после того, как Вашингтон получил от Москвы послание с жесткими требованиями по украинской проблеме, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.

"По словам источников, США отменили встречу Трампа и Путина в Будапеште, после того как Россия направила Вашингтону сообщение, где настаивала на жестких требованиях по украинскому вопросу, а затем последовал напряженный разговор глав дипломатий из обеих стран", - сообщает газета.

Согласно трем ее источникам, после разговора президентов 16 октября, в котором они договорились о саммите, глава МИД РФ Сергей Лавров направил Вашингтону послание с изложением российской позиции для устранения глубинных причин украинского конфликта.

Требования, по информации FT, касаются вопроса территорий, резкого сокращения численности ВСУ, а также гарантий, что Украина никогда не вступит в НАТО.

По данным одного из источников, после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с Лавровым, который состоялся 20 октября, Рубио уведомил Трампа, что не видит у Москвы стремления к переговорам.

