Встречу Трампа и Путина отменили после послания Москвы с изложением жесткой позиции по Украине - FT
10:36 31.10.2025 Источник: Интерфакс
Вашингтон решил не проводить встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Будапеште после того, как Вашингтон получил от Москвы послание с жесткими требованиями по украинской проблеме, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.
"По словам источников, США отменили встречу Трампа и Путина в Будапеште, после того как Россия направила Вашингтону сообщение, где настаивала на жестких требованиях по украинскому вопросу, а затем последовал напряженный разговор глав дипломатий из обеих стран", - сообщает газета.
Согласно трем ее источникам, после разговора президентов 16 октября, в котором они договорились о саммите, глава МИД РФ Сергей Лавров направил Вашингтону послание с изложением российской позиции для устранения глубинных причин украинского конфликта.
Требования, по информации FT, касаются вопроса территорий, резкого сокращения численности ВСУ, а также гарантий, что Украина никогда не вступит в НАТО.
По данным одного из источников, после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с Лавровым, который состоялся 20 октября, Рубио уведомил Трампа, что не видит у Москвы стремления к переговорам.
