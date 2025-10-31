Тем, кто не верил Путину в 2018 году о «Буревестнике» и «Посейдоне», пора поверить — Шойгу
13:32 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тем, кто не поверил президенту России Владимиру Путину в 2018 году о «Буревестнике» и «Посейдоне», теперь придется поверить. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, подводя итоги первой сессии на международном фестивале «Народы России и СНГ».
«Если говорить, что это вдруг стало — наше новое оружие, я имею в виду и „Буревестник“, и „Посейдон“, что оно стало как бы такой неожиданностью, то здесь я могу сказать одно: никакой неожиданности в этом нет. Об этом Владимир Владимирович с большой трибуны во время послания Федеральному собранию сказал в 2018 году. <…> Другое дело, может быть, кто-то не поверил тогда, но теперь придется поверить», — сказал Шойгу.
