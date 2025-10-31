Шойгу рассказал, какие жизненные навыки приобрел благодаря традициям Тувы
14:12 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу рассказал, как научился ездить на лошади без седла и обращаться с верблюдами благодаря традициям Тувы, где прошли его детство и молодые годы.
По итогам первой сессии международного фестиваля «Народы России и СНГ» журналисты поинтересовались у Шойгу, какие традиции тувинского народа соблюдались в его семье. «Все как у всех, обычная жизнь обычных людей», — признался секретарь Совбеза. По его словам, семья следовала как местным традициям, так и русским. «Мой дед по материнской линии с Орловщины, он ефрейтор драгунского полка. Поэтому на Масленицу — блины», — привел пример Шойгу.
Однако, по его мнению, жизнь в национальной республике дает и дополнительные возможности. «В более молодом возрасте научился ездить верхом без седла, научился обращаться с верблюдом», — поделился Шойгу. И привел еще один пример — об использовании умений старообрядцев, живущих на границе с Монголией, для подготовки к выживанию в экстремальных условиях бойцов спецназа.
