ВСУ потеряли за неделю 700 военных в районе Димитрова — МО РФ
14:32 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери ВСУ за неделю в районе Димитрова в ДНР составили более 700 военных и 17 единиц военной техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что штурмовые отряды Центральной группировки расширили зону контроля у Димитрова в ДНР. Там добавили, что также завершается зачистка территории шахты 5/6 от разрозненных групп ВСУ.
«С 27 по 31 октября в данном районе противник потерял более 700 военнослужащих и 17 единиц военной техники», — указали в ведомстве.
