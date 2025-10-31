0
Состоялось первое организационное заседание Консультативного совета по этике в сфере ИИ

14:08 31.10.2025

Современное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) всё глубже затрагивает вопросы человеческих ценностей, морали и духовности. Для осмысления феноменов, происходящих в области соприкосновения мира веры и технологий ИИ, а также для выработки этических ориентиров, учитывающих культурное и религиозное мировоззрение граждан России, на базе Альянса в сфере ИИ и Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви будет создан Консультативный совет по этике в сфере ИИ.

К участию в работе Совета приглашены члены Комиссии по реализации Кодекса этики в сфере ИИ и представители традиционных религий России. Первое организационное собрание Совета состоялось 30 октября и было посвящено обсуждению ключевых направлений совместной работы, включая разработку этических принципов, отражающих духовные, культурные и нравственные основы российского общества.

Деятельность Консультативного совета будет направлена на поиск единого ценностного подхода к развитию и применению ИИ-технологий, преодоление необоснованных опасений по отношению к цифровым инновациям, равно как и изучение рисков, вызывающих тревогу у верующих людей. В центре внимания формирующейся консультативной структуры будет поиск баланса между технологическим прогрессом, социальной несправедливостью и моральной ответственностью человека. Важной частью работы Совета станет просветительская деятельность, направленная на повышение осведомлённости соотечественников о технологиях ИИ, их возможностях и этических аспектах использования, а также ознакомление сообщества разработчиков, делового мира и эксплуатантов ИИ с позицией традиционных религиозных организаций России в этой области. Особое внимание планируется уделить формированию культуры ответственного взаимодействия с ИИ и развитию общественного диалога о его роли в современном мире.

Создание Совета станет важным шагом во взаимодействии экспертного сообщества с религиозными организациями России, представляющими большинство верующих нашей страны. В дальнейшем планируется подготовка совместных рекомендаций и аналитических материалов, направленных на этическое сопровождение внедрения ИИ в социально значимые сферы.

