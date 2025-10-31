Считавшуюся пропавшей в Испании картину Пикассо случайно забрала консьержка — El País

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Картина художника Пабло Пикассо (1881-1973), считавшаяся ранее пропавшей во время транспортировки для участия в выставке в Испании, все это время находилась у местной консьержки, которая случайно ее забрала. Об этом сообщила газета El País.

6 октября культурный центр CajaGranada в Гранаде, где должна была состояться выставка, обнаружил пропажу произведения. В течение 18 дней полиция допрашивала двух водителей, которые должны были доставить картину из Мадрида, а также отслеживали маршрут фургона и просматривали записи с камер. Кроме того, на фоне громкого ограбления парижского Лувра стражи порядка не исключали связи между двумя случаями.

Однако оказалось, что работу, которую, по всей видимости, забыли сами же перевозчики, забрала 69-летняя консьержка. «Я нашла посылку, прислоненную к двери, — рассказала она. — Я подумала, что она с Amazon или что-то в этом роде». «Я отнесла ее в консьержную комнату», — пояснила женщина, добавив, что рассчитывала, что за посылкой кто-то придет. Как уточняет газета, после допроса полиция поняла, что речь шла об ошибке.

24 октября правоохранительные органы подтвердили, что обнаружила картину Пикассо. Небольшое произведение, написанное в 1919 году, застраховано на 600 тыс. евро.