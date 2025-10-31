ЕК отказалась комментировать угрозы Франкена «стереть Москву с карты мира»

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) отказалась комментировать публичные угрозы министра обороны Бельгии, фламандского националиста Тео Франкена «стереть Москву с карты мира».

«Мы не даем комментарии о комментариях, а я не пресс-секретарь Франкена», — заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, отвечая на вопросы журналистов с просьбой высказать позицию Еврокомиссии относительно угроз главы МО Бельгии.

Ранее посольство России в комментарии к интервью министра газете De Morgen указало, что угрозы Франкена абсолютно ненормальны, полностью оторваны от реальности и представляют собой маразм, а врагом для европейской и бельгийской общественности является не РФ, но подобные политики, способные ввергнуть континент в новую войну.