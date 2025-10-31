РФ может начать выпуск лития уже в следующем году — глава Роснедр

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может начать получение промышленного лития уже в 2026 или 2027 году, соответствующая технология в стране разработана. Об этом заявил глава Роснедр Олег Казанов в ходе Российско-африканского сырьевого диалога.

Казанов отметил, что несколько лет назад в РФ с сожалением обсуждали, что не развивают технологии по производству лития, в то время как в Европе было уже 11 проектов.

«Но, помимо сожалений, были предприняты серьезные усилия, технологические в первую очередь. И полагаю, что либо в следующем, либо в 2027 году Россия уже начнет физическое получение промышленного лития, потому что технологические исследования прошли, опытные исследования прошли. Все это работает. У нас есть эта технология», — сказал он.