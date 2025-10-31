На создание арендного жилья в Арктике направят более 5 млрд рублей — Чекунков
16:32 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 5 млрд рублей направят на создание арендного жилья в Арктике. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«В общем объеме средств это составляет 5,4 млрд рублей, которые пойдут на создание фонда арендного жилья в Арктике», — сказал он в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика».
Министр отметил, что первые квартиры на Арктическую зону будут выделены до нового года.
НОВОСТИ
- 17:40 31.10.2025
- Британия испытывает проблемы с реализацией программы закупки истребителей F-35
- 17:12 31.10.2025
- Зеленский использует силовые методы для давления на оппозицию — Politico
- 17:00 31.10.2025
- Белоруссия заменила ядерное оружие на своей территории, завезла из РФ новейшее — Лукашенко
- 16:40 31.10.2025
- Автомаршруты «Роснефть» признали лучшими для путешествий по России
- 16:12 31.10.2025
- Путин включил в Совбез Руденю как полпреда в СЗФО и исключил Краснова
- 16:00 31.10.2025
- РФ может начать выпуск лития уже в следующем году — глава Роснедр
- 15:46 31.10.2025
- Москвичи собрали 13 тонн гуманитарной помощи детям в новые регионы и приграничье
- 15:32 31.10.2025
- ЕК отказалась комментировать угрозы Франкена «стереть Москву с карты мира»
- 15:12 31.10.2025
- Считавшуюся пропавшей в Испании картину Пикассо случайно забрала консьержка — El País
- 15:00 31.10.2025
- На Кубани предотвращен теракт, планировавшийся на железной дороге
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать