На создание арендного жилья в Арктике направят более 5 млрд рублей — Чекунков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 5 млрд рублей направят на создание арендного жилья в Арктике. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«В общем объеме средств это составляет 5,4 млрд рублей, которые пойдут на создание фонда арендного жилья в Арктике», — сказал он в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика».

Министр отметил, что первые квартиры на Арктическую зону будут выделены до нового года.