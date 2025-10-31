Автомаршруты «Роснефть» признали лучшими для путешествий по России
16:40 31.10.2025
|Фото с сайта www.rosneft.ru
Напомним, «Роснефть» уже не один год занимается развитием внутреннего автотуризма в РФ. Компания совместно с региональными властями разрабатывает маршруты, которые дают путешественникам возможность посетить природные и культурные достопримечательности и лучше узнать страну. В 2025 году были представлены 17 туристических маршрутов, проложенных с учетом размещения автозаправочных станций «Роснефти». С 2023 года «Роснефть» разработала и опубликовала уже 50 маршрутов в 24 регионах РФ. Пятидесятым был маршрут «Жемчужина юга России», пролегающий по городам Кавказских Минеральных Вод. Маршруты размещены в открытом доступе - на сайте «Роснефти», информационно-сервисной платформе «Горизонты России» и на сайтах туристических информационных центров регионов.
Кроме того, представители компании подписали меморандумы о сотрудничестве с 10 регионами - Алтайским краем, Архангельской, Воронежской, Самарской и Ульяновской областями, а также Красноярским краем, Москвой, Башкирией, Удмуртией и Ставропольским краем. Это партнерство позволяет проводить автопробеги, просветительские акции и презентации, квизы и викторины, организовывать реставрационные работы в музеях и усадьбах, создавать экотропы.
НОВОСТИ
- 17:40 31.10.2025
- Британия испытывает проблемы с реализацией программы закупки истребителей F-35
- 17:12 31.10.2025
- Зеленский использует силовые методы для давления на оппозицию — Politico
- 17:00 31.10.2025
- Белоруссия заменила ядерное оружие на своей территории, завезла из РФ новейшее — Лукашенко
- 16:32 31.10.2025
- На создание арендного жилья в Арктике направят более 5 млрд рублей — Чекунков
- 16:12 31.10.2025
- Путин включил в Совбез Руденю как полпреда в СЗФО и исключил Краснова
- 16:00 31.10.2025
- РФ может начать выпуск лития уже в следующем году — глава Роснедр
- 15:46 31.10.2025
- Москвичи собрали 13 тонн гуманитарной помощи детям в новые регионы и приграничье
- 15:32 31.10.2025
- ЕК отказалась комментировать угрозы Франкена «стереть Москву с карты мира»
- 15:12 31.10.2025
- Считавшуюся пропавшей в Испании картину Пикассо случайно забрала консьержка — El País
- 15:00 31.10.2025
- На Кубани предотвращен теракт, планировавшийся на железной дороге
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать