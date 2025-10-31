Автомаршруты «Роснефть» признали лучшими для путешествий по России

16:40

Фото с сайта www.rosneft.ru

На международном конкурсе «PROбренд-2025» лауреатом премии «Лучшие автомаршруты» стала «Роснефть». В 2025 году в конкурсе участвовали более 300 проектов, размещенных на официальных туристических сайтах регионов. В экспертную комиссию, определявшую победителей, входили представители туриндустрии, автомобильного сообщества и СМИ. Они оценивали глубину проработки маршрутов, их туристическую привлекательность и обеспеченность инфраструктурой. Премия «Лучшие автомаршруты» учреждена для популяризации наиболее интересных и проработанных автомобильных направлений.

Напомним, «Роснефть» уже не один год занимается развитием внутреннего автотуризма в РФ. Компания совместно с региональными властями разрабатывает маршруты, которые дают путешественникам возможность посетить природные и культурные достопримечательности и лучше узнать страну. В 2025 году были представлены 17 туристических маршрутов, проложенных с учетом размещения автозаправочных станций «Роснефти». С 2023 года «Роснефть» разработала и опубликовала уже 50 маршрутов в 24 регионах РФ. Пятидесятым был маршрут «Жемчужина юга России», пролегающий по городам Кавказских Минеральных Вод. Маршруты размещены в открытом доступе - на сайте «Роснефти», информационно-сервисной платформе «Горизонты России» и на сайтах туристических информационных центров регионов.

Кроме того, представители компании подписали меморандумы о сотрудничестве с 10 регионами - Алтайским краем, Архангельской, Воронежской, Самарской и Ульяновской областями, а также Красноярским краем, Москвой, Башкирией, Удмуртией и Ставропольским краем. Это партнерство позволяет проводить автопробеги, просветительские акции и презентации, квизы и викторины, организовывать реставрационные работы в музеях и усадьбах, создавать экотропы.