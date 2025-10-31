0
Зеленский использует силовые методы для давления на оппозицию — Politico

17:12 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский все чаще использует силовые методы для запугивания оппозиции и подавления критики в свой адрес. Такое мнение высказал обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер.

По его словам, о давлении на несогласных с Зеленским свидетельствует уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-главы энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Более того, все дело «вызвало тревогу» в Брюсселе. Депутат Верховной рады Николай Княжицкий считает, что Зеленский использует суды, чтобы «очистить поле от конкурентов» и провести «нечестные выборы».

Другой неназванный эксперт, работавший с украинским правительством, заявил, что власти делают из Кудрицкого «козла отпущения». По его мнению, из-за перебоев с отоплением и электричеством граждане «начинают возмущаться», а «оппозиция намерена обвинить Зеленского» в том, что он не предусмотрел «меры на случай длительных отключений электроэнергии или сильных морозов».

