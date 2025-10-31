Британия испытывает проблемы с реализацией программы закупки истребителей F-35

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания столкнулась с серьезными проблемами в реализации программы закупки истребителей F-35. Об этом говорится в докладе, распространенном Комитетом по бюджетному контролю Палаты общин британского парламента.

В документе сначала перечислены позитивные моменты проекта, но затем парламентарии указывают на сложности, в том числе «серьезные проблемы с боеспособностью». Так, в докладе говорится о том, что F-35 до начала 2030-х годов не будет поставлен на вооружение средств поражения наземных целей с безопасного расстояния. «Министерство также испытывает трудности с обеспечением достаточного количества самолетов, готовых к полетам, из-за острой нехватки специалистов различных категорий — инженеров, киберспециалистов, пилотов и квалифицированных инструкторов летной подготовки», — подчеркивается в документе. При этом отмечается, что проблема с кадрами не будет решена в течение нескольких лет. Ситуация усугубляется неудовлетворительным состоянием жилых помещений на базе королевских ВВС Марем.

Министерство обороны Великобритании обязалось закупить в общей сложности 138 истребителей F-35. В 2012 году страна начала получать F-35B — палубную и наземную версии самолета. Как отмечается в докладе, в 2016 году было объявлено о планах приобрести 48 самолетов F-35B к концу 2024 года, однако в феврале 2020 года этот срок был перенесен на конец 2025 года. В итоге к июлю 2025 года Великобритания получила 38 таких самолетов, один из которых был потерян в результате аварии в 2021 году. «На данный момент утвержденного графика закупки оставшихся 90 самолетов нет», — заметили парламентарии.

Относительно объявленных в июне этого года планов правительства закупить у США 12 истребителей F-35A, способных нести авиабомбы B61-12, в докладе говорится о том, что прогноза расходов на эти цели до сих пор не предоставлено.