В Карибском море на расстоянии удара по Венесуэле подошли два корабля ВМС США - СМИ

18:40 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетный эсминец USS Gravely и большой десантный корабль USS Iwo Jima ВМС США на данный момент заняли в Карибском море позиции, с которых можно наносить удары по территории Венесуэлы, сообщает в пятницу Newsweek со ссылкой на данные спутниковых снимков.

"США наращивают военно-морское присутствие в Карибском море. Спутниковые данные показывают, что USS Gravely и USS Iwo Jima теперь находятся на расстоянии удара от Венесуэлы", - отмечает новостной журнал.

