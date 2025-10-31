Нанесение ударов по территории Венесуэлы США не планируют - Трамп

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

«Нет», — заявил Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о наличии планов атаковать территорию Венесуэлы. Его ответ приводит агентство Reuters.