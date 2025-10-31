Индексации тарифов на электроэнергию перенесена с 1 июля на 1 октября 2026 г - ФАС

20:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменение тарифов на электроэнергию в 2026 году будет перенесено с 1 июля на 1 октября, что позволит своевременно принять все регулируемые тарифные решения, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

«Принятое распоряжение правительства РФ разработала ФАС России. Документ предполагает перенос срока индексации тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к ним потребителей и тарифов на услуги по передаче электроэнергии населению и коммерческим потребителям с 1 июля на 1 октября 2026 года», — говорится в сообщении.