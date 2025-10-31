0
0
221
НОВОСТИ

Пентагон готов отправить «Томагавки» на Украину. Решение – за Трампом - CNN

21:01 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное министерство США дало зеленый свет Белому дому на поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.

По его информации, в Пентагоне считают, что отправка Tomahawk Киеву не окажет негативного влияния на американские арсеналы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

22:15 31.10.2025
Тысячи литовских грузовиков застряли в Белоруссии из-за решения Вильнюса и ответа Минска
0
51
20:54 31.10.2025
Уникальный сурдологический центр открыт в НИКИ имени Свержевского – Собянин
0
206
20:16 31.10.2025
Индексации тарифов на электроэнергию перенесена с 1 июля на 1 октября 2026 г - ФАС
0
257
19:25 31.10.2025
Нанесение ударов по территории Венесуэлы США не планируют - Трамп
0
302
18:40 31.10.2025
В Карибском море на расстоянии удара по Венесуэле подошли два корабля ВМС США - СМИ
0
365
17:40 31.10.2025
Британия испытывает проблемы с реализацией программы закупки истребителей F-35
0
413
17:12 31.10.2025
Зеленский использует силовые методы для давления на оппозицию — Politico
0
423
17:00 31.10.2025
Белоруссия заменила ядерное оружие на своей территории, завезла из РФ новейшее — Лукашенко
0
412
16:40 31.10.2025
Автомаршруты «Роснефть» признали лучшими для путешествий по России
0
392
16:32 31.10.2025
На создание арендного жилья в Арктике направят более 5 млрд рублей — Чекунков
0
427

Возврат к списку