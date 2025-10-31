Пентагон готов отправить «Томагавки» на Украину. Решение – за Трампом - CNN

21:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное министерство США дало зеленый свет Белому дому на поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.

По его информации, в Пентагоне считают, что отправка Tomahawk Киеву не окажет негативного влияния на американские арсеналы.