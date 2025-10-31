0
НОВОСТИ

Тысячи литовских грузовиков застряли в Белоруссии из-за решения Вильнюса и ответа Минска

22:15 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно 5 тыс. литовских грузовиков оказались заблокированы в Белоруссии из-за решения Вильнюса закрыть белорусскую границу. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Белоруссии.

Как отметили в ведомстве, в соответствии с принятым сегодня постановлением правительства Белоруссии, движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы. Мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке государственной границы, подчеркнули в ГТК.

