Под давлением США Венесуэла обратилась за определенной помощью к России, Китаю и Ирану - WP
22:45 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Газета The Washington Post (WP) утверждает, что Венесуэла обратилась за содействием к России, Китаю и Ирану в связи с военным давлением со стороны Соединенных Штатов.
Согласно информации издания, венесуэльский лидер Николас Мадуро направил послание президенту России Владимиру Путину, в котором перечислены конкретные запросы. Этот документ якобы был передан российскому руководству министром транспорта Венесуэлы Рамоном Веласкесом в ходе визита в Москву ранее в октябре. Мадуро, в частности, будто бы просит Россию помочь с укреплением систем противовоздушной обороны Венесуэлы, ремонтом закупленной ранее Каракасом у Москвы авиационной техники и приобретением ракетного вооружения. Еще одно послание такого же рода, по сведениям WP, Веласкес должен был передать первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.
Как пишет газета, Китай Венесуэла запросила о «расширенном военном сотрудничестве», в том числе об ускорении темпов производства некоторых систем радиолокационного слежения, видимо, с целью их последующей закупки. Из Ирана же, в соответствии с приведенными в публикации данными, Веласкес недавно координировал поставку в Венесуэлу военной техники, включая беспилотные летательные аппараты.
