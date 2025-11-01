Мальдивы ввели полный запрет на употребление табака для рожденных после 2007 года
18:00 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мальдивская Республика ввела запрет на употребление табака для всех, кто родился после января 2007 года. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
«Согласно новому закону, лицам, родившимся 1 января 2007 года или позже, запрещено покупать, употреблять или продавать табачные изделия на Мальдивах», — отметило министерство. «Запрет распространяется на все виды табака, и розничные продавцы обязаны проверять возраст перед продажей», — сказано в сообщении.
Министерство заявило, что также сохраняет всеобъемлющий запрет на импорт, продажу, распространение, хранение и использование электронных сигарет и вейп-устройств, действующий для всех лиц, независимо от возраста.
Продажа табачных изделий несовершеннолетнему лицу влечет за собой штраф в размере $3,2 тыс., а использование устройств для вейпинга — в размере $320.
Власти Мальдив отметили, что республика стала «первой страной в мире, которая ввела общенациональный запрет на употребление табака для нескольких поколений».
