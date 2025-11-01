На государственную нацполитику РФ в 2026 году выделят 4,8 млрд рублей — Кремль

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем финансирования государственной национальной политики в 2026 году составит 4,8 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на полях Всероссийского форума «Россия — Дом народов».

«В следующем году он (объем финансирования государственной национальной политики — прим. ТАСС) будет 4,8 млрд рублей, а в целом за 2017–2025 гг. составил около 25 млрд [рублей]», — заявил Магомедов.

Он также отметил, что, когда эта работа только начиналась в 2012 году, на государственную национальную политику было выделено 240 млн рублей.