На государственную нацполитику РФ в 2026 году выделят 4,8 млрд рублей — Кремль
19:30 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем финансирования государственной национальной политики в 2026 году составит 4,8 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на полях Всероссийского форума «Россия — Дом народов».
«В следующем году он (объем финансирования государственной национальной политики — прим. ТАСС) будет 4,8 млрд рублей, а в целом за 2017–2025 гг. составил около 25 млрд [рублей]», — заявил Магомедов.
Он также отметил, что, когда эта работа только начиналась в 2012 году, на государственную национальную политику было выделено 240 млн рублей.
