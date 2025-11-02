Германия значительно снизила факторы привлекательности страны для нелегальных мигрантов - глава МВД ФРГ
13:00 02.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число первичных заявлений о предоставлении убежища в Германии в октябре сократилось приблизительно на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении данные Федерального ведомства ФРГ по вопросам миграции и беженцев (BAMF).
В октябре текущего года было подано 8 823 ходатайства, в то время как за тот же месяц 2024 года это значение достигло 19 785. Октябрьские показатели также демонстрируют небольшое снижение по сравнению с сентябрем (9 126) — на 3,3%. Однако с августа (7 803) по сентябрь наблюдался рост на 17%. По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, по сравнению с предыдущим годом в сентябре наблюдалось снижение числа заявлений на 49,6%.
«Наша миграционная политика работает. Мы значительно снизили факторы притяжения и привлекательность Германии для нелегальных мигрантов», — утверждал Bild глава МВД ФРГ Александер Добриндт. Вместе с тем он выступил за ускорение процесса депортации из Германии. «Мы последовательно идем по пути изменений в миграционной политике и увеличиваем число депортаций», — резюмировал министр.
