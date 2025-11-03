0
0
152
НОВОСТИ

Решение Бельгии может повлиять на финансовую помощь Киеву - Politico

12:20 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ Бельгии поддержать решение об экспроприации активов России и выдаче Украине средств под прикрытием схемы «репарационного кредита» могут побудить Международный валютный фонд (МВФ) прекратить финансовую помощь Киеву. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на представителей ЕС.

По его информации, европейские сторонники спорного «репарационного кредита» утверждают, что дальнейшая поддержка Украины со стороны МВФ имеет решающее значение и опасаются, что времени на то, чтобы убедить предоставить новую помощь Киеву, остается все меньше. Фонд рассматривает возможность предоставления Украине кредита в размере $8 млрд в течение следующих трех лет. Однако надежды на получение финансовой поддержки МВФ зависят от того, сможет ли ЕС согласовать «репарационный кредит», используя замороженные российские государственные активы, большая часть которых находится в Бельгии, пишет газета.

Представитель Еврокомиссии и дипломаты трех стран — участниц ЕС заявили Politico, что «репарационный кредит» убедит МВФ в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы. А это является обязательным условием для финансирования любой страны. Однако в прошлом месяце Бельгия на встрече лидеров ЕС по финансовым и юридическим вопросам выступила против «репарационного кредита». Теперь страны Евросоюза могут просто не успеть согласовать позицию до решающего заседания МВФ, которое, вероятно, состоится в декабре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 03.11.2025
ЕС не знает как финасировать нужды Киева без поддержки США - газета
0
0
12:40 03.11.2025
Из Курской области для экспертизы вывезли более 300 тел мирных граждан, погибших от рук ВСУ
0
122
11:30 03.11.2025
Более 40% предпочли бы видеть на шведском троне наследную принцессу - СМИ
0
210
11:10 03.11.2025
В 2025 году для борьбы с мошенниками приняли 10 федеральных законов - Володин
0
217
10:30 03.11.2025
В Ханое прошли вечера русской классической музыки «Белая ночь»
0
264
10:20 03.11.2025
Более 45% россиян готовы переплачивать за продукты с безопасным составом
0
308
10:05 03.11.2025
Против передачи активов РФ Киеву выступили Бельгия, Италия и Франция - СМИ
0
354
09:30 03.11.2025
В начале ноября в Москве не будет похолодания и снега - Вильфанд
0
350
09:10 03.11.2025
Экономика США «скатится в ад» если отменить таможенные пошлины - Трамп
0
394
09:05 03.11.2025
В Чехии остановились десятки поездов из-за кражи на железной дороге - СМИ
0
406

Возврат к списку