Решение Бельгии может повлиять на финансовую помощь Киеву - Politico
12:20 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, европейские сторонники спорного «репарационного кредита» утверждают, что дальнейшая поддержка Украины со стороны МВФ имеет решающее значение и опасаются, что времени на то, чтобы убедить предоставить новую помощь Киеву, остается все меньше. Фонд рассматривает возможность предоставления Украине кредита в размере $8 млрд в течение следующих трех лет. Однако надежды на получение финансовой поддержки МВФ зависят от того, сможет ли ЕС согласовать «репарационный кредит», используя замороженные российские государственные активы, большая часть которых находится в Бельгии, пишет газета.
Представитель Еврокомиссии и дипломаты трех стран — участниц ЕС заявили Politico, что «репарационный кредит» убедит МВФ в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы. А это является обязательным условием для финансирования любой страны. Однако в прошлом месяце Бельгия на встрече лидеров ЕС по финансовым и юридическим вопросам выступила против «репарационного кредита». Теперь страны Евросоюза могут просто не успеть согласовать позицию до решающего заседания МВФ, которое, вероятно, состоится в декабре.
