Из Курской области для экспертизы вывезли более 300 тел мирных граждан, погибших от рук ВСУ
12:40 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже вывезены более 300 тел погибших мирных жителей с приграничной территории. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы, и передавались уже родственникам», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что с середины августа проводился ряд поисковых мероприятий, в результате чего были найдены и эксгумированы тела 112 жителей Суджи, зверски убитых украинскими боевиками.
«После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курске, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание», — заключил собеседник.
НОВОСТИ
- 13:20 03.11.2025
- ЕС не знает как финасировать нужды Киева без поддержки США - газета
- 12:20 03.11.2025
- Решение Бельгии может повлиять на финансовую помощь Киеву - Politico
- 11:30 03.11.2025
- Более 40% предпочли бы видеть на шведском троне наследную принцессу - СМИ
- 11:10 03.11.2025
- В 2025 году для борьбы с мошенниками приняли 10 федеральных законов - Володин
- 10:30 03.11.2025
- В Ханое прошли вечера русской классической музыки «Белая ночь»
- 10:20 03.11.2025
- Более 45% россиян готовы переплачивать за продукты с безопасным составом
- 10:05 03.11.2025
- Против передачи активов РФ Киеву выступили Бельгия, Италия и Франция - СМИ
- 09:30 03.11.2025
- В начале ноября в Москве не будет похолодания и снега - Вильфанд
- 09:10 03.11.2025
- Экономика США «скатится в ад» если отменить таможенные пошлины - Трамп
- 09:05 03.11.2025
- В Чехии остановились десятки поездов из-за кражи на железной дороге - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать