Из Курской области для экспертизы вывезли более 300 тел мирных граждан, погибших от рук ВСУ

12:40 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела более 300 мирных граждан, погибших от рук ВСУ, вывезены из Курской области для экспертизы. Об этом ТАСС сообщили в Главном военно-следственном управлении СК России.

«При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже вывезены более 300 тел погибших мирных жителей с приграничной территории. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы, и передавались уже родственникам», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что с середины августа проводился ряд поисковых мероприятий, в результате чего были найдены и эксгумированы тела 112 жителей Суджи, зверски убитых украинскими боевиками.

«После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курске, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание», — заключил собеседник.


