ЕС не знает как финасировать нужды Киева без поддержки США - газета

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа осталась без поддержки США в финансировании Киева, и пока неясно, как будут выделены 60 млрд евро на его нужды в следующем году. Об этом пишет газета Corriere della Sera.



Издание отмечает, что до сих пор финансовая помощь Украине росла — с 74 млрд евро в 2022 году до 79 млрд в 2023 и 89 млрд в 2024, и доля США была немного больше европейской части.



«Теперь Европа осталась в одиночестве в поддержке бюджета Киева, потому что администрация Дональда Трампа прервала переводы и займы в любой форме. Пока неясно, как будет осуществляться финансирование бюджетных нужд [Киева], не покрытых не менее чем на 60 млрд евро», — пишет обозреватель издания Федерико Фубини.



Он отмечает со ссылкой на украинские источники, что украинская оборонная промышленность использует лишь треть своего потенциала из-за нехватки фондов. Поэтому для Европы крайне важно найти способ использовать замороженные российские активы, изыскать хотя бы 140 млрд евро, которые, по утверждению автора, могут решить «будущее конфликта», позволив «Киеву сражаться еще по крайней мере два года».





